Lotto-Gewinn von über 300 Millionen in den USA

In den USA ist am Samstag ein gigantischer Lotto-Jackpot geknackt worden. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hat bei der Powerball-Lotterie am Sonnabend, den 19.05.2018, alle sechs Zahlen richtig getippt und damit 315,3 Millionen Dollar (rund 267 Millionen Euro) gewonnen. Das einzige Gewinnticket sei im US-Bundesstaat New Jersey verkauft worden, teilte die Lotterie-Gesellschaft am Sonntag mit.

Der Jackpot-Knacker muss sich nun entscheiden, ob er das Geld in Raten oder als Einmalzahlung ausbezahlt erhalten will. Der Gewinner kann sich das gesamte Geld in Raten über die kommenden 30 Jahre oder einmalig auszahlen lassen. In letzterem Fall gibt es dann aber „nur“ rund 183,2 Millionen Dollar (rund 155 Millionen Euro). Am kommenden Mittwoch startet der Jackpot wieder mit 40 Millionen Dollar von vorne.