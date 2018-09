Lotto: Dreimal Lottozahlen richtig getippt

Drei Tipper gewinnen in der Zahlenlotterie Lotto 6aus49 jeweils 576.949 Euro. Die Spieler haben die sechs richtigen Lottozahlen am vergangenen Samstag getippt. Nur bei der Superzahl lagen sie daneben, so dass der Jackpot in der zurückliegenden Spielrunde nicht geknackt wurde. Das bedeutet: Der Jackpot steht am Mittwoch, den 26. September 2018, bei rund 12 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

In der Zusatzlotterie Spiel 77 bleibt die höchste Gewinnklasse ebenfalls unbesetzt, so dass auch hier der Jackpot steigt. Am Mittwoch liegt 1 Million Euro im Topf. Über 100.000 Euro können sich fünf Tipper freuen. Sie haben in der Zusatzlotterie Super 6 die höchste Gewinnklasse erreicht.