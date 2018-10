Lotto am „Tag der deutschen Einheit“: Zahlen vom Mittwoch, 03.10.2018

Die Lottozahlen vom Lotto am Mittwoch, 03.10.2018, sind gezogen. Wer am „Tag der deutschen Einheit“ die richtigen Kreuze gesetzt hat, kann auf einen satten Millionengewinn hoffen. Der Lotto-Jackpot steht am Feiertag bei rund 17 Millionen Euro. Beim Spiel 77 winken im ersten Gewinnrang rund 300.000 Euro. Lesen Sie bei Fast Flip die aktuellen Gewinnzahlen vom Mittwochslotto.

Die 6aus49-Lottozahlen lauten 3, 9, 29, 30, 33, 39, die Superzahl ist die 9. Die Gewinnzahl der Zusatzlotterie im „Spiel 77“ lautet 9783801. Im Spiel „Super 6“ wurde die Gewinnzahl 472472 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr, Quelle Deutscher Lotto- und Totoblock. Gewinnquoten werden am Donnerstagmorgen veröffentlicht.