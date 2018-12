Lotto am Samstag mit 4-Mio.-Jackpot

Wie viel ist aktuell im Jackpot? Bei der Lotto-Ziehung an diesem Samstag, den 15.12.2018, können die richtigen Lottozahlen bis zu 4 Millionen Euro bringen. Millionen-Gewinn auch im Spiel 77 möglich.

Zwei Tipper gewinnen in der Zahlenlotterie Lotto 6aus49 Mitte der Woche jeweils fast 371.000 Euro. Die Spieler aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben die sechs richtigen Lottozahlen getippt; nur bei der Superzahl lagen sie daneben, so dass der Jackpot in der zurückliegenden Spielrunde nicht geknackt wurde. Das bedeutet: Der Jackpot steht am Samstag bei rund 4 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

In der Zusatzlotterie Spiel 77 bleibt die höchste Gewinnklasse unbesetzt, so dass auch hier der Jackpot steigt. Am Sonnabend liegen für die richtigen Gewinnzahlen rund 3 Millionen Euro im Topf. Über 100.000 Euro können sich zwei Tipper aus Bayern und Hessen freuen. Sie haben in der Zusatzlotterie Super 6 die höchste Gewinnklasse erreicht.