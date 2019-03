Lotto am Samstag: Die Lottozahlen vom 16.3.19

Die aktuellen Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag (16.03.2019) sind bekannt: In der Samstags-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die 6aus49-Lottozahlen lauten 10, 14, 20, 22, 39, 46, die Superzahl ist die 1.

Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 0784704. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 577629 gezogen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Gewinnquoten gibt Deutschland wie üblich am Montagvormittag bekannt. Glücksspirale Gewinnzahlen finden Sie bei Lottozahlen News.