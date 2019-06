Lotto: Am Samstag 29 Millionen Euro garantiert

Kommt es bei der Lotto-Ziehung der Lottozahlen am Samstag, den 29.06.2019, zur Zwangsausschüttung? Mit einem Sechser ohne Superzahl können bis zu 29 Millionen Euro rausspringen.

Heiß, heißer, am heißesten! Der Sommer ist da – mit voller Wucht. Heiß geht es an diesem Wochenende auch beim Klassiker 6 aus 49 her. Denn: Der Lotto-Jackpot in Höhe von 29 Millionen Euro wird am Samstag (29. Juni 2019) auf jeden Fall einen oder mehrere Gewinner finden. Dies sehen die Teilnahmebedingungen vor nachdem der Gewinntopf seit zwölf Ziehungen nicht mehr geknackt wurde.

Der Lotto-Jackpot kann maximal bis zur 13. Ausspielung steigen. Die steht am Samstagabend an. Hat auch bei dieser Ziehung niemand alle Kreuzchen an der richtigen Stelle (Super-Sechser: Sechs richtige Lottozahlen plus passender Superzahl), wird der Jackpot trotzdem ausgeschüttet – genügen sechs Richtige zum Knacken des Jackpots.

Gezogen werden die Lottozahlen live wie üblich im Internet (19.25 Uhr auf lotto.de). Die Lotto-Gewinnquoten werden am Montag-Morgen (1. Juli) ermittelt und dann veröffentlicht.

Garantierte Lotto-Ausschüttung – So funktionierts!

Der Lotto-6aus49-Jackpot muss seit 2009 nach den Regularien auf jeden Fall in der 13. Ziehung garantiert geleert werden. Dazu gibt es mehrere Szenarien: