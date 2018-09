Lotto: Am Samstag 15 Millionen im Topf

Jackpot im Lotto 6 aus 49 wurde wieder nicht geknackt. An diesem Samstag, den 29.09.2018, können die richtigen Lottozahlen bis zu 15 Millionen Euro bringen. Zwei Tipps schrammten am Hauptgewinn knapp vorbei. Die „einfachen“ Lotto-Sechser gewinnen jeweils knapp 423.000 Euro. Gewonnen wurde in Bayern und Niedersachsen, teilte Lotto Deutschland mit.

Der Jackpot bei der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde hingegen abgeräumt. Es wurde ein Ticket in Hessen mit der richtigen siebenstelligen Gewinnzahl gespielt. Der Glückspilz gewinnt fast 1,6 Millionen Euro. Fünf Hauptgewinne zu je 100.000 Euro gab es beim Spiel Super 6. Gewonnen wurde in Bayern (2), Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.