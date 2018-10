Lotto: Am Mittwoch 17 Millionen im Jackpot

Der Lotto-Jackpot wurde wieder nicht geknackt. Bei der ersten Oktober-Ziehung am Mittwoch, 03.10.2018, ist mit den richtigen Lottozahlen ein Jackpot-Gewinn von bis zu 17 Millionen Euro möglich. Das teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Zwei Lottoscheine schrammten am Hauptgewinn am vergangenen Wochenende knapp vorbei. Für die einfachen Lotto-Sechser werden in Klasse zwei jeweils rund 806.000 Euro ausgezahlt. Dickes Lotto-Glück gab es für Tipper in Nordrhein-Westfalen und im Saarland.

Der Spiel 77-Jackpot wurde hingegen geknackt und startet beim Mittwochslotto mit rund 300.000 Euro von vorne. Ein Glückspilz aus Hessen gewinnt dank richtiger Gewinnzahl exakt 877.777 Euro. Bei der Zusatzlotterie Super 6 gibt es fünf Hauptgewinner. Jeweils 100.000 Euro gehen an glückliche Gewinner in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen (3) und Schleswig-Holstein.