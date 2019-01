Lotto Mittwoch 16.01.2018: 25 Millionen im Jackpot

Richtige Lottozahlen können bei Lotto-Ziehung am Mittwoch, den 16.01.2018, sagenhafte 25 Millionen bringen: Die Lotto-Ausspielung 6 aus 49 vom vergangenen Wochenende bescherte jeweils einem Tipper aus Bayern und Thüringen einen Geldgewinn von mehr als 1,3 Millionen Euro, teilte Lotto Deutschland mit. Die beiden Tipper hatten auf ihrem Spielschein jeweils sechs richtige Lottozahlen getippt.

Beiden fehlte die Superzahl um den Jackpot zu knacken, der damit zur Ziehung beim Mittwochslotto auf rund 25 Millionen Euro steigt. Die Live-Ziehung der Lottozahlen für diesen gigantischen Jackpot kann live im Internet auf „lotto.de“ ab 18.25 Uhr verfolgt werden.

In der Zusatzlotterie Spiel 77 konnten indes am vergangenen Samstag zwei Tipper aus Baden-Württemberg und Bayern den Jackpot knacken – jeweils fast 600.000 Euro gab´s dafür. Am Mittwoch startet deshalb die höchste Gewinnklasse mit rund 400.000 Euro von vorne. Einen 100.000 Euro-Gewinn haben drei Spieler der Zusatzlotterie Super 6 in Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erhalten. Auf ihren Tipp-Zetteln war die erforderliche Gewinnzahl richtig.