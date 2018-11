Lotto am 10.11.2018: Lottozahlen vom Samstag

In der Samstags-Ziehung, 10.11.2018, von Lotto „6 aus 49“ wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die „sechs Richtigen“ lauten 3 – 13 – 14 – 29 – 40 – 41, die Superzahl ist die 7. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 2 – 0 – 6 – 9 – 0 – 5 – 2. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 3 – 2 – 8 – 6 – 8 – 0 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Heute zweimal 2 Millionen Euro in den Jackpots. Im Lottoklassiker kann ein Super-Sechser bis zu 2 Millionen Euro bringen. In der Zusatzlotterie Spiel 77 ist mit der richtigen siebenstelligen Gewinnzahl ein Gewinn von ebenfalls bis zu 2 Millionen drin. Gewinnquoten werden vom Deutschen Lotto- und Totoblock wie üblich am Montag veröffentlicht.