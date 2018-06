Lotto: 8-Mio.-Jackpot in Niedersachsen geknackt

Der Lotto-Jackpot ist geknackt und mehr als 8 Millionen Euro gehen nach Niedersachsen. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben des Deutschen Lotto- und Totoblocks bei der Ziehung am vergangenen Samstag bundesweit als Einziger die richtigen Gewinnzahlen im Spiel 6 aus 49 angekreuzt. Exakt 8.098.317,10 Euro werden überwiesen – wenn sich der noch anonyme Glückspilz bei der Lottogesellschaft meldet.

Fünf weitere Tipper verpassten das gleich Kunststück nur um Haaresbreite. Für die „6 Richtigen“ werden in Klasse zwei jeweils rund 322.000 Euro ausbezahlt. Die Sechser-Treffer wurden zweimal in Baden-Württemberg und je einmal in Bayern, NRW und Rheinland-Pfalz gespielt.

Der Spiel 77-Jackpot wurde nicht geknackt und steht am Mittwoch bei rund 2 Millionen Euro. Sechs Spieler waren in der höchsten Gewinnklasse bei Super 6 erfolgreich und gewinnen jeweils 100.000 Euro. Die Großgewinne gehen nach Bayern, Niedersachsen (2) und NRW (3).