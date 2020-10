Lotto 6 aus 49: 45 Millionen Jackpot möglich

Im Lotto 6 aus 49 hat es vor Kurzem eine Produktveränderung gegeben: Der Jackpot kann nun bis zur Höhe von 45 Millionen Euro steigen – mehr geht nicht.

Wird der Jackpot im Lottoklassiker dann nicht geknackt, wird er nach den Regularien des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) in der nächsten Ziehung garantiert ausgeschüttet – auch wenn man dann nicht die sechs richtigen Lottozahlen und die richtige Superzahl auf seinem Tippschein hat. Er wandert dann in die nächst niedrigere Gewinnklasse, in der es Gewinner gibt.

Am Samstag lagen bei der Ziehung der 6aus49-Lottozahlen rund 42 Millionen Euro im Gewinntopf. Am Montag werden vom DLTB die Gewinnquoten veröffentlicht. Sollte der Jackpot nicht geknackt worden sein, gibt es in der kommenden Woche eine sogenannte Zwangsausschüttung.

Wann erfolgt eine Lotto-Zwangsausschüttung?

Seit Ende September 2020 erfolgt eine Zwangsausschüttung im Spiel 6 aus 49 in der ersten Gewinnklasse in der nächsten Ziehung nach Erreichen der Grenze von 45 Millionen Euro. Die Gewinnausschüttung in den Gewinnklassen 1 und 2 ist jeweils auf einen Betrag von 45 Millionen Euro begrenzt.

Überschreitet in einer Ziehung die Gewinnausschüttung der Gewinnklasse 1 oder 2 den Betrag von 45 Millionen Euro, wird der darüber hinausgehende Betrag der nächstniedrigeren Gewinnklasse zugeschlagen, in der ein oder mehrere Gewinne festgestellt werden.

Rekordgewinn winkt

Egal ob der Jackpot am vergangenen Samstag geknackt wurde oder in der nächsten Woche erst rausgeht – bei einem Haupt-Sieger winkt der höchste Einzelgewinn in der Geschichte des Lottoklassikers. Den bislang höchsten Einzelgewinn bei 6 aus 49 erzielte bislang ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen im Oktober 2006 mit fast 37,7 Millionen Euro.

Der Lotto-Jackpot indes stand vor rund 13 Jahren einmal noch höher. Damals gab es über 45,3 Millionen Euro zu gewinnen. Dieses Geld teilten sich damals drei Glückspilze. Die Gewinner aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen konnten sich über jeweils rund 15,1 Millionen Euro freuen.