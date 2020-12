Lotto: 45-Mio.-Jackpot muss Mittwoch raus

Bei der Ziehung der Lottozahlen im Lotto 6 aus 49 an diesem Mittwoch, 02.12.2020, wird der 45 Millionen Euro schwere Jackpot garantiert ausgeschüttet.

Nachdem bei der vergangenen Ausspielung erneut kein Tipper einen Volltreffer (6 richtige Lottozahlen plus Superzahl) getroffen hatte, hat sich der Gewinntopf in Rang eins für die Ziehung am Mittwoch (02. Dezember 2020) mit 45 Millionen Euro gefüllt.

Und es gibt bei der ersten Dezember-Ziehung des Jahres noch mehr zu gewinnen. In Klasse zwei winken mit den berühmten „6 Richtigen“ zusätzlich rund zehn Millionen Euro.

Lotto-Jackpot fällt am Mittwoch garantiert

Die Garantie-Ausschüttung des Jackpots an diesem Mittwoch ist die erste nach den neuen Regularien, die seit dem Ende September 2020 gelten. Gibt es am Mittwochabend keinen Super-Sechser genügen sechs Richtige für den Gewinn des Jackpots.

Vielleicht führt sogar ein Treffer in Gewinnklasse drei zum Millionengewinn, also ein Fünfer mit Superzahl. Und zwar dann, wenn bundesweit wie bei den vergangenen beiden Spielrunden niemand sechs Richtige hat.

Die Wahrscheinlichkeit, bei Lotto 6aus49 sechs Richtige plus Superzahl zu treffen, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Für die zweite Gewinnklasse benötigt man nur sechs Richtige, dafür liegen die Chancen bei 1 zu 16 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer bei der Gewinnklasse 3 (5 Richtige mit Superzahl) liegt bei rund 1:542.000.