Lotto Samstag 26.09.2020: 27 Mio. € zu gewinnen

Lotto Jackpot im Spiel 6 aus 49 zum 10. Mal in Folge nicht geknackt: An diesem Samstag, 26.09.2020 winken für richtige Lottozahlen bis zu 27 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse.

Auch der Jackpot im Spiel 77 wurde erneut nicht abgeräumt – zum vierten Mal in Folge. Bei der Lotto-Ziehung am Sonnabend (26. September 2020) werden in Klasse 1 voraussichtlich rund 4 Millionen Euro erwartet.

Die Lottozahlen für den 27 Millionen Euro schweren Lotto-Jackpot werden wie üblich live im Internet um 19.25 Uhr gezogen. Gewinnquoten gibt es dann am Montagfrüh.