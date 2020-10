Losglück für Bayer und Hoffenheim

Gruppen für die Uefa Europa League (EL) 2020/2021 ausgelost – machbare Aufgaben für die beiden deutschen Teams aus Leverkusen und Hoffenheim.

Den beiden deutschen Vertretern Bayer 04 Leverkusen und TSG 1899 Hoffenheim sind am Freitag in Nyon für die EL-Gruppenphase lösbare Aufgaben zugelost worden.

Bayer spielt in der Gruppenphase der UEFA Europa League in Gruppe C mit Slavia Prag, Hapoel Ber Sheeva und OGC Nizza. Die TSG Hoffenheim bekommt es in Gruppe L mit KAA Gent, Roter Stern Belgrad und Slovan Liberec zu tun.

Die weiteren Gruppen im Überblick

Gruppe A: AS Rom, Young Boys Bern, CFR Cluj, ZSKA Sofia.

Gruppe B: Arsenal London, Rapid Wien, Molde FK, Dundalk FC.

Gruppe D: Benfica Lissabon, Standrad Lüttich, Glasgow Rangers, Lech Posen.

Gruppe E: PSV Eindhoven, PAOK Saloniki, FC Granada, Omonia Nikosia.

Gruppe F: SSC Neapel, Real Sociedad, AZ Alkmaar, HNK Rijeka.

Gruppe G: SC Braga, Leicester City, AEK Athen, Sorja Luhansk.

Gruppe H: Celtic Glasgow, Sparta Prag, AC Mailand, OSC Lille.

Gruppe I: FC Villareal, Qarabag Agdam, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor.

Gruppe J: Tottenham Hotspurs, Ludogorets Razgrad, LASK Linz, Royal Antwerpen.

Gruppe K: ZSKA Moskau, Dynamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Wolfsberger AC.

Die Gruppenphase in der Europa League startet am 22. Oktober und endet am 10. Dezember 2020. Das Finale findet am 26. Mai 2021 in Polen, im Stadion Energa Gdansk in Danzig, statt.