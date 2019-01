Londoner Unterhaus stimmt gegen Brexit-Deal

Theresa May verliert Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus: Das britische Unterhaus hat den von der britischen Regierung mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Deal deutlich abgelehnt. Es gab 432 Nein-Stimmen und 202 Ja-Stimmen.

Premierministerin Theresa May sagte unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses, dass dies eine deutliche Niederlage sei, aber nichts darüber aussage, wie das Parlament den Volkswillen, den Brexit nun tatsächlich umsetzen wolle. Vor der Abstimmung hatte May leidenschaftlich für den Deal mit der EU geworben. „Dies ist die wichtigste Abstimmung, die jeder von uns jemals erleben wird in unserer politischen Karriere“, sagte May. „Eine Entscheidung, die unser Land definieren wird für die kommenden Jahrzehnte“, so May weiter.

Eine Wahl gegen den Brexit-Deal sei eine Entscheidung „für Unsicherheit, für Spaltung und für das sehr reale Risiko ohne Deal auszutreten“. Die Wahl für den Deal sei der einzig sichere Weg, einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU zu verhindern, so die britische Premierministerin. Nach Angaben der britischen Regierung soll der Austritt am 29. März 2019 rechtskräftig werden.