Löw sieht noch Defizite bei DFB-Elf

Bundestrainer Jogi Löw sieht noch Defizite bei der Fußball-Nationalmannschaft. Es gebe eine gewisse Müdigkeit, zudem stimme bei Taktik und Abläufen noch nicht alles, sagte Löw am Freitag im Traininslager Eppan in Südtirol. Dies sei aber nicht ungewöhnlich für diese Phase, es laufe alles nach Plan, so Löw.

Bezüglich eines Einsatzes von Manuel Neuer als Nummer eins falle die finale Entscheidung erst am Sonntagabend, so der Bundestrainer. Deutschland absolviert sein erstes Spiel bei der Fußball-WM am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko. Am Samstagabend steht ein Testspiel gegen Österreich in Klagenfurt an.