Löw nach Auftakt-Niederlage der DFB-Elf enttäuscht

Es läuft noch nicht rund bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Die Kicker von Bundestrainer Joachim Löw sind am Sonntag mit einer Niederlage in die historische Mission WM-Titelverteidigung gestartet. Der viermalige Weltmeister unterlag zum Auftakt der Gruppe F im Moskauer Luschniki-Stadion 0:1 (0:1) gegen Mexiko. Hirving Lozano schoss in der 35. Minute das Siegtor für mexikanische Auswahl.

Nach dem schmerzhaften Fehlstart der DFB-Elf war Löw alles andere als erfreut. „Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben“, sagte Löw. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut. Wir haben viele Konter zugelassen weil wir viele Bälle verloren hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, dass wir nach vorne spielen wollen. Aber am Ende hatten wir nicht die Kombinationssicherheit gehabt wie man dass von unserer Mannschaft normalerweise kennt – wie ich mir das vorstelle“, so der Bundestrainer in einem ZDF-Interview nach dem Spiel weiter.