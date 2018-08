Lösbare Aufgaben für FC Bayern

Der FC Bayern München und der FC Schalke 04 haben bei der Auslosung der Gruppenphase der Champions League am Donnerstagabend im Grimaldi Forum in Monaco lösbare Aufgaben erwischt. Auf Borussia Dortmund und die Kicker der TSG 1899 Hoffenheim warten indes etwas schwerere Gegner in der Gruppenphase.

Der FC Bayern München spielt in der Gruppenphase der Königsklasse in Gruppe E mit Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Der BVB ist in Gruppe A mit Atletico Madrid, AS Monaco und Club Brügge. Der FC Schalke 04 landete in Gruppe D mit Lokomotive Moskau, dem FC Porto und Galatasaray Istanbul, die TSG 1899 Hoffenheim in Gruppe F mit Manchester City, Schachtar Donezk und Olympique Lyon. Die weiteren Auslosungsergebnisse:

Gruppe B: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Inter Mailand

Gruppe C: Paris St. Germain, SSC Neapel, FC Liverpool, Roter Stern Belgrad

Gruppe G: Real Madrid, AS Rom, ZSKA Moskau, Viktoria Pilsen

Gruppe H: Juventus Turin, Manchester United, FC Valencia, Young Boys Bern

Die Gruppenphase startet am 18. September und endet mit dem 6. Spieltag am 12. Dezember 2018. Das Finale findet am 1. Juni 2019 im Wanda Metropolitano in Madrid statt.