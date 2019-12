Löhne stärker als Preise gestiegen

Deutschlands Arbeitnehmer konnten sich im dritten Quartal 2019 über ein Verdienstplus freuen. Der Nominallohnindex in Deutschland ist im 3. Vierteljahr um 3,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, legten die Verbraucherpreise im selben Zeitraum um 1,5 % zu. Dies ergibt einen realen Verdienstzuwachs von 1,9 %.

Überdurchschnittlich stark gestiegen sind die Nominallöhne im Verarbeitenden Gewerbe (+4,5 %), im Baugewerbe (+4,3 %) sowie im Bereich Erziehung und Unterricht (+4,1 %). Deutlich geringer stiegen die nominalen Verdienste im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen (+1,3 %), bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie in der Wasserversorgung (jeweils +1,4 %).

In der Unterscheidung nach Leistungsgruppen war der Verdienstzuwachs mit +3,8 % bei den ungelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am größten, gefolgt von den herausgehobenen Fachkräften (+3,7 %) und den Fachkräften (+3,5 %). Die Verdienste von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in leitender Stellung wiesen mit +3,0 % die geringste Veränderungsrate auf.