Lockerungen in den USA

Raus aus der Corona-Krise, zurück in die Normalität: US-Präsident Donald Trump hat seinen Plan für Lockerungen der Corona-Auflagen vorgestellt, mit dem er die USA wieder in die Normalität führen will. Demnach will Trump sein Land in drei Phasen aus der Krise holen.

Sein Drei-Phasen-Plan nennt sich „Opening Up America Again“ und sieht eine schrittweise Lockerung der bisherigen Corona-Beschränkungen vor. Der dreiphasige Ansatz zur Rückkehr in die Normalität basiert auf dem Rat von Experten des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die Richtlinien in „Opening Up America Again“ sollen landesweit helfen, die Wirtschaft wieder zu öffnen, die Menschen wieder in die Arbeit zu bringen und das amerikanische Leben weiter zu schützen.