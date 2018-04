Liverpool mit 5:2-Sieg gegen Rom

FC Liverpool gewinnt Hinspiel im Champions League Halbfinale gegen den AS Rom deutlich. Die „Reds“ von Trainer Jürgen Klopp stehen nach einem Gala-Auftritt am Dienstagabend gegen die Italiener vor dem Einzug ins Finale der Königsklasse.

Der FC Liverpool hat das Hinspiel im ersten Champions-League-Halbfinale gegen die AS Rom souverän mit 5:2 gewonnen. In der ersten Halbzeit traf zweimal Liverpools Mohamed Salah (36. und 45.+1) zur schon zu diesem Zeitpunkt hochverdienten Führung.

In der zweiten Hälfte drehte die Partie dann aber richtig auf. Sadio Mane (56.) und zweimal Roberto Firmino (62. und 69. Minute) erhöhten zunächst für Liverpool weiter, am Ende traf Rom in einem spektakulären Spiel aber doch noch zweimal: Edin Dzeko in der 81. regulär und vier Minuten später Diego Perotti per Elfmeter. Mit den beiden Auswärtstreffern hat die AS im Rückspiel am 2. Mai doch noch gewisse Chancen.

Am Mittwoch bestreiten der FC Bayern München und Real Madrid das Hinspiel im zweiten Halbfinale. Deren Rückspiel ist schon am 1. Mai, das Finale findet dann am 26. Mai im Stadion NSK Olimpijskyj in Kiew statt.