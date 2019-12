Der britische Fußball-Klub FC Liverpool marschiert in der Premier League schnurstracks in Richtung Meisterschaft. Im Topspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag siegten die „Reds“ beim schärfsten Verfolger Leicester City souverän mit 4:0.

Liverpool führt mit dem Sieg die Tabelle weiter klar an. Das Team von Jürgen Klopp hat nun bereits schon 13 Punkte Vorsprung auf Leicester – bei einem Spiel weniger.