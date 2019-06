Liverpool gewinnt Fußball Champions League

Im Finale der Fußball Champions League 2018/2019 hat sich der FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur am Samstagabend mit 2:0 durchgesetzt. Vor mehr als 60.000 Zuschauern in Madrid erzielten Mohamed Salah und Divock Origi die Tore gegen den englischen Ligarivalen.

Die von Jürgen Klopp trainierten „Reds“ standen zum zweiten Mal in Folge in einem Endspiel in der Champions League. Für Liverpool ist es nach 2004/2005 der zweite Titelgewinn in der Fußball Champions League. Nach sieben Jahren geht damit mal wieder der Titel in der Königsklasse nach England.