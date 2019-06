Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Die Schauspielerin starb bereits am Freitag in Italien berichten Medien unter Berufung auf ihren Anwalt. Martinek wurde 47 Jahre alt, sie hinterlässt ihren Ehemann und drei Kinder.

In ihrer Karriere hatte sie in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Zuletzt war sie unter anderem in einem „Tatort“ sowie in der ARD-Anwaltsserie „Die Heiland“ zu sehen.