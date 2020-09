Die Fußballer von Erzgebirge Aue haben am ersten Spieltag in der 2. Liga nach einem 3:0-Sieg am Samstag bei den Würzburger Kickers – zumindest temporär – die Tabellenführung übernommen.

Die weiteren Ergebnisse vom Sonnabend: Hannover 96 gewinnt gegen den Karlsruher SC mit 2:0. Der SV Sandhausen schlägt Darmstadt 98 mit 3:2.