Lewandowski gegen Ronaldo und Messi

Die drei Finalisten für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2020 stehen fest.

Tormaschine Robert Lewandowski vom FC Bayern München zählt zu den drei Finalisten bei der Wahl zum Weltfußballer, teilte die Fifa mit.

Der Bayern-Kicker tritt in der Endauswahl bei der prestigeträchtigsten Preisverleihung der Fußballwelt gegen Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) an.

Bayern-Keeper Manuel Neuer schaffte es in die Endauswahl zum Fifa-Welttorhüter.

Bayern-Coach Hansi Flick und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sind in der Endauswahl zum Fifa-Welttrainer.

Die Gewinner in allen Kategorien werden am 17. Dezember 2020 in einer TV-Show verkündet und gekürt.