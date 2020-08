Leverkusen im EL-Viertelfinale

Bayer Leverkusen siegt und steht nun im Viertelfinale der Europa League (EL) – jetzt geht es am Montagabend gegen Inter.

Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen steht im Viertelfinale der Europa League. Bayer siegte am Donnerstagabend im Rückspiel 1:0 gegen die Glasgow Rangers. Das Hinspiel hatte die Werkself bei den Schotten bereits mit 3:1 gewonnen.

Der nächste Gegner für Bayer in der Runde der letzten Acht steht auch schon fest. Die Leverkusener treffen am Montag (21 Uhr) beim EL-Finalturnier in Düsseldorf auf den italienischen Traditionsklub Inter Mailand.