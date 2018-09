Leverkusen holt 1. Saisonsieg – dank Havertz

Im ersten Sonntagsspiel des vierten Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen 1:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Kai Havertz traf in der 62. Minute nach Flanke von Julian Brandt per Kopf. Für die Rheinländer ist es der erste Sieg in dieser noch jungen Saison. Die Werkself rückt mit jetzt drei Zählern auf dem Konto auf Rang 15 vor, die Mainzer stehen mit sieben Zählern auf Rang 7 der Tabelle.

Leipzig spielt Remis in Frankfurt

Im zweiten Sonntagsspiel des trennten sich Eintracht Frankfurt und RB Leipzig mit einem 1:1-Unentschieden. Das erste Tor der Partie erzielte Gelson Fernandes in der 26. Spielminute für die Eintracht. Den Ausgleich erzielte Leipzigs Emil Forsberg in der 54. Minute per Elfmeter. Leipzig ist nach dem Spiel mit fünf Punkten auf dem 10. Rang in der Tabelle und Frankfurt mit vier Punkten auf dem 13. Platz.