Let’s Dance 2018: Judith Williams die 1. Kandidatin

Das Parkett ist frisch gebohnert, das Studio auf Hochglanz gebracht: Zeit für die RTL-Tanzshow „Let’s Dance 2018“! Wenn das beliebte Tanzduell der Stars in gut fünf Wochen mit der Kennenlern-Show startet, steht sie zum Tanz bereit: „Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) wird bei der Tanzshow mitmachen, teilte RTL heute mit. Die Unternehmerin freue sich auf ihre neue Herausforderung, heißt es weiter: „Tanzen ist einfach Balsam für die Seele. Mein Herz hing immer an der Bühne und ich freue mich darauf, dass ich mit Let’s Dance nun einen Ausflug vom Business auf die Bühne wagen darf“, sagte die ausgebildete Balletttänzerin.

Nach der erfolgreichen letzten Staffel, in der Musiker und Frauenschwarm Gil Ofarim (35) vor Vanessa Mai (25) und Angelina Kirsch (29) den finalen Tanz für sich entscheiden konnte und „Dancing Star 2017“ wurde, geht es jetzt mit viel Glamour und großen Emotionen weiter. Den Auftakt zur 11. Staffel macht auch 2018 die großen Kennenlern-Show, in der die 14 tanzwilligen Prominenten erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen übers Parkett schweben. Während die altbewährte Jury aus Joachim Llambi (53), Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (50) bestehen bleibt, führt neben Daniel Hartwich (39) erstmals Victoria Swarovski (24), „Let’s Dance“-Gewinnerin 2016, durch die Show.