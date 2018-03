Let’s Dance 2018: Jessica Paszka ausgeschieden

Am gestrigen Freitagabend ist die zweite Show der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ 2018 gelaufen. Die Paare haben in der Show zum 80er-Special alles auf dem Tanzparkett gegeben. Doch für Bachelorette Jessica Paszka und Tanzpartner Robert Beitsch hat es leider nicht gereicht. Das Tanzpaar ist in der 2. Show ausgeschieden.

Obwohl die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González ihnen 16 Punkte für ihren Slowfox zu zu Madonnas „Like A Virgin“ gab, reichten die Zuschaueranrufe nicht. Nach ihrem Auftritt ist für die beiden damit das Tanzabenteuer zu Ende. Bereits in der vergangenen Woche wurden Schauspielerin Tina Ruland und Tanzpartner Vadim Garbuzov rausgewählt.