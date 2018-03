Let’s Dance 2018: Die Tanzpaare der 11. Staffel

Am Freitag startete die 11. Staffel der RTL-Tanzshow “ Let’s Dance“. In der „Kennenlernshow“ erfuhren die Promis und ihre Tanzprofis zum ersten Mal, wer mit wem die nächsten Wochen trainieren und tanzen wird. An diesem Freitag, den 16. März 2018 geht „Let’s Dance“ mit den regulären zwölf Folgen weiter. Und das sind die 14 Paare die in der elften Staffel von “ Let’s Dance“ um den Sieg tanzen werden:

Bachelorette Jessica Paszka (27) tanzt mit Robert Beitsch (26)

Schauspielerin Tina Ruland (51) tanzt mit Vadim Garbuzov (30)

Model Barbara Meier (31) tanzt mit Sergiu Luca (35)

Moderatorin Charlotte Würdig (39) tanzt mit Valentin Lusin (31)

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) tanzt mit Christian Polanc (39)

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) tanzt mit Erich Klann (30)

Schauspielerin Julia Dietze (36) tanzt mit Massimo Sinató (37)

Moderator Thomas Hermanns (55) tanzt mit Regina Luca (29)

TV-Koch Chakall (45) tanzt mit Marta Arndt (28)

Moderator Ingolf Lück (59) tanzt mit Ekaterina Leonova (30)

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) tanzt mit Renata Lusin (30)

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) tanzt mit Oana Nechiti (30)

Social Media Star Heiko Roman (18) tanzt mit Kathrin Menzinger (29)

Social Media Star Roman Lochmann (18) tanzt mit Katja Kalugina (24)

Victoria Swarovski führte erstmals neben Daniel Hartwich durch die Show. In der Jury vergeben auch in diesem Jahr Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.