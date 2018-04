„Let´s Dance“ 2018: Aus für Model Barbara Meier

Beim „2000er-Special“ von „Let´s Dance“ endete am gestrigen Freitagabend für Barbara Meier der Traum vom „Dancing Star“ 2018. Das 31-jährige Model trat nach ihrer Pause wieder mit Tanzpartner Sergiu Luca an und hatte kein Glück. Den von beiden aufs Parkett gelegten Cha Cha Cha zu „Daylight In Your Eyes“ von den No Angels reichte nicht für den Einzug in die nächste Runde. Zwar bekam das Tanzpaar stolze 25 Punkte für ihren Cha Cha Cha, aber die Zuschaueranrufe waren zu wenig. Die beiden sind aus dem Tanzwettbewerb ausgeschieden.

„Natürlich hätte ich noch sehr gern weitergetanzt. Es hat mir so viel Spaß gemacht und Sergiu ist der beste Tanzlehrer, den man sich wünschen kann – aber leider gehört das Ausscheiden natürlich zu Let´s Dance auch dazu“, sagte Meier nach dem Ausscheiden.