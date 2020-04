Leopoldina empfiehlt Schulöffnung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Mittwoch die Corona-Lage in Deutschland mit den Ministerpräsidenten der Länder neu bewerten. Bereits vor Tagen hatte Merkel dafür eine erneute Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina als sehr wichtige Grundlage für das weitere Vorgehen in der Coronakrise bezeichnet.

Die Leopoldina hat nun am Montag ihre mit Spannung erwarteten Empfehlungen zur langsamen Rückkehr zur Normalität veröffentlicht. Voraussetzung dafür sei, dass die Infektionen auf niedrigem Niveau stabilisiert werden müssten. Das Gesundheitssystem zudem nicht überlastet wird, Infizierte zunehmend identifiziert werden und die Schutzmaßnahmen (Hygienemaßnahmen, Mund-Nasen-Schutz, Distanzregeln) eingehalten werden.

Wenn dies gewährleistet sei, sprechen sich die Wissenschaftler neben schrittweisen Schulöffnungen – zunächst für die Jüngeren -, auch für eine Maskentragepflicht im öffentlichen Personennahverkehr aus. „Auch könnten zunächst zum Beispiel der Einzelhandel und das Gastgewerbe wieder öffnen sowie der allgemeine geschäftliche und behördliche Publikumsverkehr wiederaufgenommen werden“, heißt es in der Stellungnahme weiter.