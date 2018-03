Leipziger Buchmesse eröffnet

Mit einem Festakt ist am Mittwoch die Leipziger Buchmesse 2018 eröffnet worden. Das Frühjahrsereignis der Buch– und Medienbranche für Leser, Autoren und Verlage läuft vom 15. bis 18. März. Insgesamt mehr als 2.600 Aussteller aus 46 Ländern präsentieren auf dem traditionellen Branchentreffen in Leipzig ihre Frühjahrsbücher. Schwerpunktland ist in diesem Jahr Rumänien.

Begleitend gibt es das Lesefest „Leipzig liest“. Gut 3.400 Mitwirkende aus 46 Ländern gestalten in den kommenden vier Tagen 3.600 Veranstaltungen an 550 Orten.