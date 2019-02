Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim gewinnen

Am 22. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der RB Leipzig im Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart mit 3:1 gewonnen. Die TSG 1899 Hoffenheim feierte gegen Hannover 96 einen 3:0-Sieg. Die Partie FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg endete torlos.

Der VfL Wolfsburg gewinnt gegen den 1. FSV Mainz 05 souverän mit 3:0. Hertha BSC Berlin und der SV Werder Bremen trennten sich im Abendspiel mit 1:1-Unentschieden. Bereits am Freitagabend siegte der FC Bayern München beim FC Augsburg mit 3:2.

2. Liga: Heidenheim und Hamburg spielen remis

Auch in der 2. Fußball-Bundesliga wurde am Samstag gekickt. Der 1. FC Heidenheim 1846 und Tabellenführer Hamburger SV spielten im Topspiel in Liga zwei 2:2-Remis. Der FC Ingolstadt 04 schlägt den VfL Bochum 2:1.

Der MSV Duisburg unterliegt zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:3 und der FC St. Pauli kassierte ebenfalls eine Heimpleite mit 1:2 gegen Erzgebirge Aue.