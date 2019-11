Leipzig weiter, BVB muss zittern

Am vorletzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hat der RB Leipzig vorzeitig und zugleich erstmalig den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Mit einem 2:2 gegen Benfica Lissabon sicherten sich die Sachsen am Mittwochabend das Ticket für die nächste Runde in der Königsklasse und spielen nun am letzten Spieltag um den Sieg in Gruppe G.

Borussia Dortmund muss hingegen ums Weiterkommen zittern. Der BVB unterlag beim FC Barcelona mit 1:3. Durch die Niederlage haben die Dortmunder das Weiterkommen jetzt nicht mehr in den eigenen Händen. Am letzten Spieltag muss der BVB in Gruppe F auf Schützenhilfe von Barca hoffen, um in die K.o.-Runde der Königsklasse einzuziehen.