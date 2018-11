Leipzig und Frankfurt ziehen an Bayern vorbei

Der RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben am 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ihre Sonntagsspiele gewonnen und sind damit in der Tabelle am FC Bayern München vorbeigezogen. Im ersten Sonntagsspiel des elften Spieltags der Bundesliga hat RB Leipzig am Nachmittag klar mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Am Abend siegte dann Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04 mit dem gleichen Ergebnis.

Leipzig und Frankfurt überflügen mit den Dreiern in der Tabelle Titelverteidiger und Rekordmeister FC Bayern München. Leipzig steht nun mit 20 Punkten auf Platz drei der Tabelle, auf Rang vier folgt punktgleich Frankfurt. Der FC Bayern München ist mit ebenfalls 20 Punkten Tabellenfünfter. Dortmund thront an der Spitze mit 27 Punkten vor Gladbach mit 23 Punkten.