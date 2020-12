Leipzig und BVB im CL-Achtelfinale

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat es geschafft. Die Sachsen sind in der Uefa Champions League (CL) am Dienstag ins Achtelfinale eingezogen – wie bereits der BVB.

Leipzig ist am Abend in Gruppe H gegen Manchester United zu einem 3:2-Sieg gekommen. Die Roten Bullen sicherten sich damit den Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse.

In Gruppe F hatte sich Borussia Dortmund bereits für die nächste Runde qualifiziert. Dank eines 2:1-Siegs bei Zenit St. Petersburg ist der BVB als Gruppensieger ins CL-Achtelfinale eingezogen.