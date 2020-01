Leipzig und BVB gewinnen

Zum Rückrunden-Start in der Fußball-Bundesliga konnten Tabellenführer RB Leipzig und Borussia Dortmund einen Sieg verbuchen. Leipzig siegte am Samstagabend gegen Union Berlin mit 3:1 und festigte damit seine Spitzenposition.

Bereit am Nachmittag gewann der BVB beim FC Augsburg mit 5:3. Die Schwarz-Gelben bleiben dank der drei Punkte am Spitzenreiter aus Sachsen dran.

Eintracht Frankfurt (2:1 in Hoffenheim), Werder Bremen (1:0 in Düsseldorf) und der SC Freiburg (2:1 in Mainz) feierten Auswärtssiege zum Start in die Rückrunde.

Köln ließ im ersten Buli-Spiel 2020 zu Hause nichts anbrennen und siegte gegen Wolfsburg souveränn mit 3:1. Bereits im Freitagspiel besiegte Schalke die Elf aus Gladbach mit 2:0.