Leipzig souverän, Bayern und BVB in Torlaune

Am 15. Spieltag in der Fußball Bundesliga hat der RB Leipzig nach einem souveränen Sieg bei Fortuna Düsseldorf wieder die Tabellenführung übernommen. Die Sachsen siegten in der Düsseldorfer Arena klar mit 3:0 und sind nun wieder an der Tabellenspitze mit 33 Punkten. Allerdings kann Gladbach mit einem Sieg in Wolfsburg am Sonntag Rang 1 wieder zurückerobern.

Der FC Bayern München präsentierte sich nach zwei Niederlagen wieder Torlaune und schlägt „dahoam“ Werder Bremen mit 6:1. Hertha BSC Berlin gewinnt ebenfalls zu Hause gegen den SC Freiburg mit 1:0 und holt damit die ersten drei Punkte unter dem neuen Cheftrainer Jürgen Klinsmann.

Mainz 05 kassiert eine deftige Heimpleite gegen Borussia Dortmund mit 0:4. Köln bezwingt Bayer Leverkusen mit 2:0. Die beiden Aufsteiger Paderborn und Union Berlin trennen sich 1:1-Unentschieden.