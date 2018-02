Leipzig siegt 2:0 gegen Augsburg

Zum Auftakt des 22. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat Vize-Meister RB Leipzig gegen den FC Augsburg einen Dreier eingefahren. Die Sachsen siegten gegen die Fuggerstädter im Freitagsspiel letztlich verdient mit 2:0. Upamecano (17. Minute) und Keita (70. Minute) trafen für die „Roten Bullen“ vor rund 35.000 Zuschauern.

Am Samstag wird der 22. Spieltag fortgesetzt. Unter anderem empfängt Dortmund den HSV. Berlin muss in Leverkusen antreten. Das Topspiel findet am Abend zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 statt.