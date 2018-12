Leipzig schlägt Mainz souverän

In der Fußball-Bundesliga hat der RB Leipzig am 15. Spieltag gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Die Sachsen haben am Sonntagmittag zu Hause die Mainzer klar besiegt: Das Spiel ist 4:1 für die Leipziger ausgegangen.

Die vier Tore für die „Roten Bullen“ haben Poulsen und Werner geschossen. Beide Leipzig-Spieler waren jeweils zwei Mal erfolgreich. Das einzige Tor für Mainz hat Onisiwo geschossen. In der Tabelle liegt Leipzig jetzt mit 28 Punkten auf dem vierten Rang. Mainz rangiert mit 19 Punkten auf dem zehnten Platz.

Frankfurt siegt gegen Bayer

Im zweiten Sonntagsspiel hat Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen mit 2:1 gewonnen. Die Hessen stehen nach dem Heimsieg auf Platz fünf der Tabelle mit 26 Punkten. Bayer 04 Leverkusen ist mit 18 Punkten auf Rang elf.