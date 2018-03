Leipzig schlägt Bayern, Siege auch für BVB und Köln

Der RB Leipzig hat im Topspiel des 27. Spieltags in der Fußball-Bundesliga am Sonntagabend gegen den FC Bayern München einen 2:1-Sieg geschafft. Für die Sachsen ist es der erste Sieg gegen die Bayern im fünften Aufeinandertreffen.

Wagner brachte die Bayern bereits in der 12. Minute in Führung. Tore von Leipzigs Keita in der 37. und Werner in der 56. Minute sicherten den „Roten Bullen“ vor knapp 43.000 Zuschauern den Dreier.

Trotz der Niederlage bleiben die Münchner weiter Tabellenführer mit einem klaren Vorsprung von 17 Punkten. Die 28. Meisterschaft dürfte deshalb bei noch sieben ausstehenden Spielen den Bayern wohl kaum noch zu nehmen sein.

Auch Dortmund und Köln siegen

Die weiteren Ergebnisse vom Sonntag: Borussia Dortmund hat gegen Hannover 96 mit 1:0 gewonnen. Damit bleibt der BVB Tabellendritter und weiterhin auf Champions League-Kurs.

Der bisherige Tabellenletzte 1. FC Köln siegte im Rhein-Derby gegen Bayer 04 Leverkusen mit 2:0. Mit dem Sieg klettern die Kölner mit jetzt 20 Punkten auf den 17. Platz und geben die Rote Laterne des Tabellenletzten an den Hamburger SV (18 Punkte) ab.