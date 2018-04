Leipzig kassiert 1:4-Heimpleite gegen Bayer

Am 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen bei RB Leipzig in furiosem Montagsspiel mit 4:1 gewonnen. Sabitzer brachte die Hausherren zunächst in der 17. Minute in Führung. Dann drehten die Gäste aus dem Rheinland allerdings das Spiel. Havertz erzielte praktisch mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich. Julian Brandt (51.), Panagiotis Retsos (56.) und Kevin Volland (69. Minute) sorgten in Hälfte zwei für den 4:1-Endstand für die Werkself.

Nach der höchsten Heimniederlage der Saison steht Leipzig auf Platz sechs. Die Leverkusener Spieler können mit Tabellenplatz vier wieder auf die Champions League hoffen.