Leipzig holt Remis beim BVB

Im Top-Spiel des 16. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und RB Leipzig mit einem Remis getrennt. Die Sachsen spielten beim BVB 3:3-Unentschieden und wahrten damit die Chance auf die Herbstmeisterschaft.

Leipzig bleibt nach dem Remis in Dortmund Tabellenführer in Liga 1. An diesem Samstag spielen die Leipziger dann zu Hause gegen Augsburg und können sich mit einem Sieg am 17. Spieltag zum Herbstmeister krönen.

Die weiteren Ergebnisse vom Dienstagabend: Hoffenheim gewinnt beim Aufsteiger Union Berlin mit 2:0. Augsburg schickt Düsseldorf mit einer klaren 3:0-Packung nach Hause und Werder Bremen erlebt zu Hause ein 0:5-Debakel gegen Mainz 05.