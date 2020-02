Der RB Leipzig gewinnt in der Champions League (CL) verdient bei Tottenham Hotspur. Leipzig siegte am Mittwochabend bei den „Spurs“ im Achtelfinal-Hinspiel mit 1:0. Timo Werner erzielte in der 58. Minute per Foulelfmeter das entscheidende Tor gegen Tottenham.

Am 10. März findet das Rückspiel bei den „Roten Bullen“ statt. Dann können die Sachsen in ihrer Geschichte mit einem Remis erstmals das CL-Viertelfinale der Königsklasse erreichen.