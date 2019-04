Leipzig und Bayern im DFB-Pokal Finale 2018/2019 am 25. Mai

Die Final-Gegner im DFB-Pokal 2018/2019 am 25. Mai in Berlin stehen fest. RB Leipzig und der FC Bayern München spielen in gut vier Wochen um den Pott im Berliner Olympiastadion.

Die Bayern setzten sich am Mittwochabend in einem tollen und packenden Pokal-Halbfinalspiel beim SV Werder Bremen mit 3:2 durch. Der Rekordpokalsieger steht damit bereits zum 23. Mal im Pokalfinale und kann am 25. Mai mit einem Final-Sieg seinen 19. Titel einfahren.

Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig steht indes erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Pokalfinale. Die Sachsen hatten bereits am Dienstag nach einen 3:1-Sieg beim Hamburger SV das Ticket für das Endspiel gelöst.