Europa League: Leipzig kann auf Halbfinal-Einzug hoffen

In der Fußball Europa League siegte der RB Leipzig gegen Olympique Marseille im Viertelfinal-Hinspiel knapp mit 1:0. Torschütze für die Sachsen war am Ende der ersten Halbzeit Angreifer Timo Werner. Nach neunzig Minuten gewannen die „Roten Bullen“ verdient gegen ersatzgeschwächte Franzosen. Der deutsche Vizemeister kann sich nun Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale machen.

In den weiteren Viertelfinal-Paarungen am Donnerstagabend setzte sich der FC Arsenal gegen ZSKA Moskau souverän mit 4:1 durch. Atletico Madrid verbuchte gegen Sporting Lissabon einen 2:0-Heimerfolg. Lazio Rom besiegte Österreichs Meister FC Salzburg mit 4:2. In der nächsten Woche finden am Donnerstag, den 12. April 2018, die Rückspiele statt.