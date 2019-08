Leichter Anstieg der Arbeitslosenzahl

In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im August 2019 auf 2,319 Millionen gestiegen. Das waren 44.000 Arbeitslose mehr als im Juli und 31.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die Arbeitslosenquote ist damit leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent gestiegen.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich alles in allem robust. „Die konjunkturelle Schwächephase hinterlässt auch am Arbeitsmarkt leichte Spuren“, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt weiter zu, allerdings nicht mehr so stark wie im Jahr zuvor.